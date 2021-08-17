Валютный рынок: итоги вторника

Во вторник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ возобновилось.

Экспортеры продолжили продавать валюту, готовясь к уплате налогов, среди которых – налог на прибыль за второй квартал. Покупателей сегодня оказалось гораздо меньше: те, кто напугался скачка курса, взяли еще вчера, остальные решили выждать – и не прогадали. Котировки почти сразу же пошли вниз и во второй половине дня достигли 26,635 гривен на покупке и 26,65 гривен на продаже. Национальный банк на торгах появлялся только один раз и существенного влияния на ход торгов не оказал.

Закрыли торги вторника на 6 копеек на покупке и на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,71/26,79 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись более широко, чем в понедельник: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,75 гривен прошла в 09:35. Желающих покупать по такой цене оказалось немного, поэтому котировки быстро начали снижаться: продавцы готовы были уступать, лишь бы продать дороже, чем вчера. В 10:30 ценники и на покупку, и на продажу опустились ниже уровня 26,70 гривен. В это время на рынке появился Национальный банк: по уже сложившейся традиции он скупал самые дешевые предложения продажи в районе 26,68 гривен. Купив стандартные 5 млн долларов, регулятор ушел.

Тем не менее, снижение на время прекратилось: вплоть до конца обеденного перерыва сделки шли в диапазоне 26,66-26,69 гривен. И только после обеда, когда покупателей стало примерно в 2 раза меньше, чем продавцов, торговля переместилась ниже, в диапазон 26,64-26,66 гривен, где и шли сделки вплоть до конца торговой сессии.

Котировки закрытия – 26,65/26,67 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на треть по сравнению с понедельником и составил 215,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6815 гривен. Официальный курс доллара на 18 августа установлен на отметке 26,6752 гривен за доллар, рост на 2,95 копейки. Официальный курс евро на 18 августа установлен на отметке 31,3820 гривны за евро, рост на 1,87 копейки.

Наличный доллар в обменниках Киева утром продавали по 26,82-26,83 гривен, но к вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,78-26,79 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1717. Сегодня евро опустился до отметки 1,1713 доллара, отреагировав на падение на мировых фондовых рынках. Наличный евро также подешевел: к вечеру его продавали по 31,35-31,37 гривен.

Российский рубль в течение дня торговался в пределах 73,20-73,58 рубля за доллар. Состоянием на 18:00 он зажат в узком диапазоне 73,48-73,57 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве второй день подряд продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.