В Беларуси возбудили дело против девушки Шишова

Следственный комитет Беларуси открыл уголовное дело в отношении девушки белорусского активиста Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в киевском парке, сообщает УНИАН.

21-летняя Божена Жолудь живет в Украине с августа 2020 года. Дело открыли из-за её высказываний во время акции памяти у здания белорусского посольства в Киеве, информирует Белта.

"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси" , - рассказали в Управление Следственного комитета РБ по Минску.

Девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию) Уголовного кодекса.