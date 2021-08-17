Франция поспособствует Украине в запуске госавиаперевозчика

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, в ходе которой стороны обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины, сообщает Корреспондент.

Так, украинский лидер отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика, информировала во вторник, 17 августа, пресс-служба главы Украинского государства.

По словам Зеленского, он появится уже в этом году, правительство Франции выделило грант для обеспечения работы консультанта.

"Его (авиаперевозчика - ред.) появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны" , - уточнил президент.

В свою очередь Марк Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний сказалось влияние пандемии коронавируса, однако возможности для создания госавиакомпании есть.