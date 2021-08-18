В США высказались о падении "имперской Америки"

Журналист Род Дреер (Rod Dreher) в издании The American Conservative выразил мнение, что катастрофичный уход США из Афганистана говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, а также о падении так называемой «имперской Америки», сообщает Лента.Ру.

По словам автора статьи, результатом политики Вашингтона стало «господство» Ирана в Ираке, Сирия была поделена между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане вновь правит движение «Талибан».

"Вот что получилось из крестового похода [президента США] Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице [президентов США Барака] Обамы, [Дональда] Трампа и [Джо] Байдена" , — сообщил Дреер.

По его мнению, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности.

Журналист подчеркнул, что Байден ответственный за ситуацию в Афганистане. Кроме того, по его мнению, люди из стран третьего мира определенно не испытывают доверие к командованию американской армии.

"Предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится" , — отметил он.

"Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты" , — считает автор.

По его словам, американская власть разрывает США на части, проталкивая «концепцию неорасизма и дикие гендерные теории».