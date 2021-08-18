Что ожидается на валютном рынке в среду

Проведенный во вторник Министерством финансов аукцион по размещению ОВГЗ показал падение интереса инвесторов к украинским ценным бумагам.

Три выпуска сроком обращения 1 год, 1,5 года и 3 года продали всего лишь на 788,5 млн гривен. Это означает, что сегодня серьезных продаж валюты для оплаты покупок этих бумаг не будет. В то же время продажи валюты экспортерами продолжают оставаться на достаточно высоком уровне. Поэтому сохраняется вероятность, что предложение продолжит превышать спрос, и сегодня безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ может в очередной обновить годовой минимум. Все будет зависеть от того, на каком уровне Национальный банк выйдет с интервенциями сегодня; продолжит ли он покупать по 5 млн долларов или приобретет большую сумму.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,60/26,68 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице во вторник утром продавали по 26,82-26,83 гривен; к вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,78-26,79 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,78 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае продолжения снижения котировок безналичного доллара наличный также продолжит дешеветь.

Евро на рынке FOREX во вторник опустился до отметки 1,1706 доллара, отреагировав таким образом на падение на фондовых рынках. Утром среды евро опустился еще на 5 пунктов, до 1,1701 доллара, после чего отскочил до 1,1723. Наличный евро во вторник утром продавали по 31,45 гривен, к вечеру он подешевел на 10 копеек, до 31,35 гривен. По 31,32-31,35 гривен его будут продавать сегодня утром. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль во вторник опустился с 73,20 до 73,80 рублей за доллар. Утром среды он пытается скорректировать свое падение и уже вырос до 73,45 рублей. Наличный рубль во вторник продавали по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; в течение дня возможны колебания цены на 1-2 копейки за 10 рублей.