Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности
Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, комик Колин Джост подтвердил, что она беременна, сообщает УНИАН.
"У нас будет ребенок, это здорово", – отметил Джост во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.
Как известно, у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком.
В 2010 году пара развелась. Спустя 10 лет Скарлетт вновь вышла замуж.
Слухи о том, что актриса беременна во второй раз, появились в июле 2021 года.
"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", – сообщал источник из близкого окружения звездной пары.