Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности

Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, комик Колин Джост подтвердил, что она беременна, сообщает УНИАН.

"У нас будет ребенок, это здорово" , – отметил Джост во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.

Как известно, у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком.

В 2010 году пара развелась. Спустя 10 лет Скарлетт вновь вышла замуж.

Слухи о том, что актриса беременна во второй раз, появились в июле 2021 года.