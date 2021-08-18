В Германии после наводнения нашли сотни килограммов старых боеприпасов
Около 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны нашли после недавнего наводнения на западе Германии, сообщает Деловая столица.
"В основном были найдены патроны, гранаты и пиротехнические изделия", — заявил собеседник издания.
В прошлом месяце было 22 находки в долине Ар, особенно сильно пострадавшей от наводнения.
Боеприпасы уничтожены.
Власти рекомендуют гражданам быть осторожными и немедленно сообщать полиции о таких находках.