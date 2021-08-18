На внеочередном заседании ВР могут уволить одного министра
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на внеочередном заседании Рады 23 августа, кроме вопросов Крымской платформы и герба, может быть поднят и кадровый вопрос.
Об этом свидетельствует его публикация в Telegram-канале.
"Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении…пускай и столичном...", - пишет нардеп.
Отметим, что, по данным СМИ, Железняк намекает, что на заседании будет вынесен вопрос об увольнении одного из министров, который может занять пост главы КГГА - сейчас его занимает Кличко.
Издание предполагает, что на эту должность будет назначен министр развития общин и территорий Алексей Михайлович Чернышов.