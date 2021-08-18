На внеочередном заседании ВР могут уволить одного министра

На внеочередном заседании ВР могут уволить одного министра

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на внеочередном заседании Рады 23 августа, кроме вопросов Крымской платформы и герба, может быть поднят и кадровый вопрос.

Об этом свидетельствует его публикация в Telegram-канале.﻿

"Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении…пускай и столичном...", - пишет нардеп.

Отметим, что, по данным СМИ﻿, Железняк намекает, что на заседании будет вынесен вопрос об увольнении одного из министров, который может занять пост главы КГГА - сейчас его занимает  Кличко.

Издание предполагает, что на эту должность будет назначен министр развития общин и территорий Алексей Михайлович Чернышов.

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