На внеочередном заседании ВР могут уволить одного министра

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на внеочередном заседании Рады 23 августа, кроме вопросов Крымской платформы и герба, может быть поднят и кадровый вопрос.

Об этом свидетельствует его публикация в Telegram-канале.﻿

"Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении…пускай и столичном..." , - пишет нардеп.

Отметим, что, по данным СМИ﻿, Железняк намекает, что на заседании будет вынесен вопрос об увольнении одного из министров, который может занять пост главы КГГА - сейчас его занимает Кличко.

Издание предполагает, что на эту должность будет назначен министр развития общин и территорий Алексей Михайлович Чернышов.