Красивая осанка за 9 минут: тренировка от Аниты Луценко

﻿Люди с правильной осанкой всегда производят хорошее впечатление и излучают уверенность в себе. Однако сидячая работа, езда за рулем не способствуют красивой осанке. Без регулярных физических упражнений каждый рискует в скором времени получить проблемы с позвоночником и не только, сообщает Clutch.

Проверить, есть ли у вас проблемы с осанкой можно очень легко. Специалисты советуют подойти к любой прямой стене, стать так, чтобы пятки, ягодицы и голова касались поверхности и смотреть прямо перед собой. Если через несколько минут вы почувствуете дискомфорт, то вашей спине требуется повышенное внимание.

Анита Луценко показала тренировку для рук и плеч с разминкой, танцами и суперэффективными упражнениями. Всего за 9 минут с бутылками и гантелями вы поможете себе избавиться от напряжения в спине.

Особое внимание следует обратить на положение головы во время пользования компьютера и телефона, а также на позу во время сидения на стуле. В сидячем положении сгибающие мышцы бедра всегда напряжены, а ягодицы, наоборот, ослаблены. Передние мышцы бедра адаптируются к такой позе и становятся жёсткими, притягивают таз к себе и не дают занять правильное положение.

Признаки неправильной осанки:

вытянутая голова;

сутулость;

наклон таза вперед.

Напоминаем, что любые тренировки имеют противопоказания: беременность, критические дни или плохое самочувствие, недавние роды, заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-сосудистой, дыхательной и половой систем. Перед началом проконсультируйтесь со своим врачом.