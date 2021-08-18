На межбанке покой и стабильность

После резких колебаний курса безналичного доллара в понедельник и вторник сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ – покой и стабильность. Всю первую половину торговой сессии сделки заключаются в узком диапазоне 26,63-26,65 гривен.

Попытки продавцов поднять ценник повыше успехом не увенчались: желающих брать дороже оказалось немного. Национальный банк принял участие в торгах, выкупив несколько предложений от продавцов по цене около 26,64 гривен.

Продажи наличного доллара утром начались по цене 26,78-26,79 гривен. Затем на короткое время ценник опустили до 26,75-26,76 гривен, но желающих купить по такой цене оказалось неожиданно много. Возник ситуативный перекос в сторону спроса (клиенты покупали доллар больше, чем сдавали), и к обеду курс опять вернулся к отметке 26,77-26,78. Последние дни операторы валютного рынка сообщают порталу «Курс Украины» о росте спроса на наличный доллар.

Евро на FOREX в среду попытался скорректироваться после падения. После снижения к отметке 1,1701 доллара он отскочил до 1,1730, но затем опять пошел вниз. Наличный евро с утра и до обеда продавали по 31,32-31,35 гривен. В отличие от доллара, спрос на подешевевший евро слабый.

Российский рубль в первой половине дня среды вырос до 73,35 рублей за доллар, но затем опять опустился до 73,70 рублей. Наличный рубль в Киеве третий день подряд продают по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей; сегодня начали появляться предложения по 3,61 гривны за 10 рублей, но их пока немного.