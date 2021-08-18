В Афганистане начали формироваться отряды сопротивления "Талибану"

В афганской провинции Панджшере формируются отряды сопротивления "Талибану", сообщает Корреспондент.

"В последние дни создаются отряды сопротивления из представителей местного населения, узбеков и хазарейцев для противостояния "Талибану", власть которого здесь не признают и никогда не признают... Помимо этого, из соседних регионов в Панджшер прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, бежавших от талибов" , - рассказал собеседник агентства.

Также сообщается, что сейчас продолжаются боестолкновения сопротивления с талибами в северо-восточных провинциях Каписа и Тахар.

"Все эти события чреваты новой гражданской войной в Афганистане", - отметил он.

Тем временем, полевой командир Ахмад Масуд призвал к восстанию против "Талибана". Его обращение к согражданам опубликовано в Paris Match.

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

"Мы остались одни. Мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", – призвал Масуд.

Он также обратился за помощью к Европе, арабскому миру, США и "другим странам, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против "Талибана" двадцать лет назад".

В то же время, Sputnik Таджикистан сообщает, что "Талибан" намерен мирно решить конфликт в провинции Панджшер.

Как заявил представитель талибов Мухаммад Наим, ситуация в регионе не является острой.

"Этот вопрос мы хотим решить через взаимопонимание", - сказал он.

Панджшер - единственная провинция в Афганистане, где ни один из семи районов не перешел к талибам.