Эллерт поздравил Мишину с годовщиной романтичным видео
Совсем недавно первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина, и ее избранник, юморист Александр Эллерт, объявили о своем расставании. Однако новая публикация мужчины в сети вызвала бурную реакцию у поклонников, а также надежду на то, что пара снова вместе или же на пути к примирению, сообщает РБК-Украина.
В своем Instagram Эллерт разместил романтичное видео с Мишиной и нежно поздравил ее с годовщиной.
В ролике можно увидеть трогательные, страстные и смешные совместные моменты Ксении и Александра.
Весьма символична также и музыка, на которую наложил видео Александр. Это трек победителей Евровидения 2021, группы Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу быть твоим рабом").
"С годовщиной, любимая!" – написал комик под видео.
Публикация вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков Эллерта, которые тут же оставили сотни комментариев. Одни требуют объяснений и не понимают, что происходит, другие же решили, что пара снова вместе и засыпали их поздравлениями.
- Щас вот вообще ничего не поняла
- Чего? Простите меня, но я одна ничего не понимаю?
- Народ требует объяснений
- В смысле? А что происходит?
- Стопэ, вы не расстались?
- Моя первая реакция это шок
- Ми сумували за вашою скаженою парочкою
- Я знала что вы прикальнулись!!! Поздравляю вас
- Ура!!! А я знала и чувствовала!.. ну хватит уже шифроваться! Со всеми нами бывает такое ведь. Бусинки наши
- Видео агонь. Очень классное. Смотрится с улыбкой
- Поздравляю, помиритесь вы уже
- Я так и знала что вы вместе. Вы идеальная пара, только из-за вашей пары я верю в любовь
К слову, Мишина в сторис своего аккаунта выложила видео с огромным букетом роз, предложив угадать, от кого они. Что ж, теперь это стало очень даже ясно!
Автор: Марина Настевич