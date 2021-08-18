Валютный рынок: итоги среды
В среду безналичный доллар на межбанковском валютном рынке установил новый годовой минимум на уровне 26,56. Национальный банк в очередной раз удержал котировки от обвала.
Процесс продажи валюты экспортерами перед предстоящей уплатой налогов продолжился и сегодня. Несмотря на то, что покупателей на рынке хватало, они не торопились брать по любой цене и фактически вынудили продавцов снизить ценники до самых минимумов. В конце торговой сессии, когда на рынке остались только спекулянты, качнувшие курс еще ниже, в ситуацию вмешался Национальный банк. Регулятор обозначил очередной уровень поддержки и не позволил доллару упасть еще ниже.
Закрыли торги среды на 3,5 копейки на покупке и на 4,5 копейки на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,63/26,70 (покупка/продажа).
Торги среды открылись более узко, чем во вторник: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,70 гривен прошла в 09:42: у кого-то из покупателей дрогнула рука, и он закрыл заявку продавца, взяв по его цене. Последующая торговля вплоть до 11 утра проходила в интервале 26,635-26,65 гривен. Национальный банк появился на рынке в 10:20, удовлетворил несколько заявок от продавцов в районе 26,64 гривен – и ушел. В 11 утра на рынок вышло несколько крупных покупателей, и продавцы отреагировали ростом ценника до 26,68 гривен. Впрочем, радовались они недолго: уже в 12 часов крупные покупатели ушли, и торговля вернулась в прежний диапазон 26,635-26,65 гривен. После обеденного перерыва котировки начали медленно снижаться. К 15:30, когда начинается торговля по схеме ТОМ, ценники на покупку ушли ниже 26,60 и установили новый годовой минимум – 26,56 гривен. Столь резкое снижение явно не входило в планы регулятора, и он в очередной раз появился на рынке, объявив интервенцию на покупку доллара по цене 26,615 гривен – на 5,5 копеек выше минимума. Неожиданные действия регулятора (который до этого не практиковал выкуп выше минимальных цен) мгновенно отрезвили спекулянтов.
Котировки закрытия – 26,615/26,625 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 53,6 млн по сравнению с вторником и составил 161,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6473 гривен.
- Официальный курс доллара на 19 августа установлен на отметке 26,6455 гривен за доллар, снижение на 2,97 копейки.
- Официальный курс евро на 19 августа установлен на отметке 31,2379 гривны за евро, снижение на 14,41 копеек.
Наличный доллар в обменниках Киева утром продавали по 26,78-26,79 гривен, но затем, отреагировав на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,76-26,77 гривен. В первой половине дня в одно время даже появились предложения на продажу по 26,75 гривен, но их быстро разобрали.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1709. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1701 доллара, затем скорректировался до 1,1730 доллара, а к вечеру опять снизился до 1,1705 доллара. Наличный евро также подешевел: к вечеру его продавали по 31,29-31,30 гривен.
Российский рубль в течение дня торговался в пределах 73,35-73,80 рубля за доллар. Состоянием на 18:00 он зажат в узком диапазоне 73,71-73,78 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве продавали по 3,61-3,64 гривен за 10 рублей.