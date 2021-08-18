Валютный рынок: итоги среды

В среду безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке установил новый годовой минимум на уровне 26,56. Национальный банк в очередной раз удержал котировки от обвала.

Процесс продажи валюты экспортерами перед предстоящей уплатой налогов продолжился и сегодня. Несмотря на то, что покупателей на рынке хватало, они не торопились брать по любой цене и фактически вынудили продавцов снизить ценники до самых минимумов. В конце торговой сессии, когда на рынке остались только спекулянты, качнувшие курс еще ниже, в ситуацию вмешался Национальный банк. Регулятор обозначил очередной уровень поддержки и не позволил доллару упасть еще ниже.

Закрыли торги среды на 3,5 копейки на покупке и на 4,5 копейки на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,63/26,70 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более узко, чем во вторник: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка по цене 26,70 гривен прошла в 09:42: у кого-то из покупателей дрогнула рука, и он закрыл заявку продавца, взяв по его цене. Последующая торговля вплоть до 11 утра проходила в интервале 26,635-26,65 гривен. Национальный банк появился на рынке в 10:20, удовлетворил несколько заявок от продавцов в районе 26,64 гривен – и ушел. В 11 утра на рынок вышло несколько крупных покупателей, и продавцы отреагировали ростом ценника до 26,68 гривен. Впрочем, радовались они недолго: уже в 12 часов крупные покупатели ушли, и торговля вернулась в прежний диапазон 26,635-26,65 гривен. После обеденного перерыва котировки начали медленно снижаться. К 15:30, когда начинается торговля по схеме ТОМ, ценники на покупку ушли ниже 26,60 и установили новый годовой минимум – 26,56 гривен. Столь резкое снижение явно не входило в планы регулятора, и он в очередной раз появился на рынке, объявив интервенцию на покупку доллара по цене 26,615 гривен – на 5,5 копеек выше минимума. Неожиданные действия регулятора (который до этого не практиковал выкуп выше минимальных цен) мгновенно отрезвили спекулянтов.

Котировки закрытия – 26,615/26,625 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня уменьшился на 53,6 млн по сравнению с вторником и составил 161,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6473 гривен.

Официальный курс доллара на 19 августа установлен на отметке 26,6455 гривен за доллар, снижение на 2,97 копейки.

Официальный курс евро на 19 августа установлен на отметке 31,2379 гривны за евро, снижение на 14,41 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева утром продавали по 26,78-26,79 гривен, но затем, отреагировав на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,76-26,77 гривен. В первой половине дня в одно время даже появились предложения на продажу по 26,75 гривен, но их быстро разобрали.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1709. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1701 доллара, затем скорректировался до 1,1730 доллара, а к вечеру опять снизился до 1,1705 доллара. Наличный евро также подешевел: к вечеру его продавали по 31,29-31,30 гривен.

Российский рубль в течение дня торговался в пределах 73,35-73,80 рубля за доллар. Состоянием на 18:00 он зажат в узком диапазоне 73,71-73,78 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве продавали по 3,61-3,64 гривен за 10 рублей.