Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко заявила о слежке

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко заявила о преследовании, сообщает Украинская правда.

"Ситуация неприятная – нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить, в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной" , - написала Юлия Кузьменко в Facebook.

В связи со слежкой Кузьменко решила заявить, что не имеет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, а сама она осторожный водитель.

Также врач добавила, что не имеет проблем со здоровьем и попросила считать ложью и расценивать как крик о помощи, если она неожиданно начинает брать на себя вину за убийство Шеремета.