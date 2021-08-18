Турция готова сотрудничать с талибами из-за женщин

Официальный Стабуле ценит умеренные заявления исламистского движения "Талибан" по обеспечению прав женщин в Афганистане, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы открыты для сотрудничества. Они (талибы — "ДС") были очень чувствительными к отношениям с Турцией, и мы надеемся, что их чувствительность сохранится" , — добавил Эрдоган.

Во вторник главный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил на пресс-конференции в Кабуле, что женщинам будет разрешено работать и учиться и "они будут очень активными в обществе, но в рамках шариата ".

В то же время Эрдоган заявил, что хочет сохранить безопасность аэропорта Кабула. Турция имеет свой контингент в стране и все еще не вывела его.

Отметим, во времена предыдущего господства талибов в Афганистане в 1996-2001 годах наблюдалось жестокое отношение к женщинам. В стране практиковали публичное избиение камнями до смерти, отрезание носов девушкам и другие дикарства.