Пентагон оценил обстановку в аэропорту Кабула как стабильную

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли назвал «напряженной, но стабильной» ситуацию в аэропорту Кабула, сообщает Новое время.

«Существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера» , — заявил военный.

Во время брифинга в Пентагоне Милли отметил, что вокруг аэропорта сохраняется опасная обстановка, однако власти США работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт.