Что ожидается на валютном рынке в четверг

Сегодня – последний день уплаты налога на прибыль за второй квартал.

Многие экспортеры до последнего придерживали валюту, надеясь, что курс пойдет вверх. Сегодня им придется выйти с продажами и продавать по тому курсу, который будет на межбанковском валютном рынке﻿. Поэтому предложение валюты будет зашкаливать, а значит, котировки опять продолжат снижение. Вчера Национальный банк остановил падение доллара на уровне 26,615 гривен, выйдя с интервенцией на покупку по этой цене. Только от НБУ зависит, где остановится падение сегодня. Шансы опять переписать годовой минимум – очень большие.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,60/26,66 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в среду утром продавали по 26,78-26,79 гривен, но затем, отреагировав на снижение на межбанке, ценник опустили до 26,76-26,77 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,77 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае продолжения снижения котировок безналичного доллара наличный также продолжит дешеветь. При этом разрыв между курсом безналичного и наличного доллара может стать еще больше.

Евро на рынке FOREX в среду совершал резкие разнонаправленные движения: днем он снижался до 1,1692 доллара, а в 21:00 резко вырос до отметки 1,1741 доллара после публикации протоколов заседания FOMC США. Утром четверга евро продолжил снижение и опустился до 1,1664 доллара. Наличный евро в среду утром продавали по 31,33-31,35 гривен, к вечеру он подешевел до 31,29-31,30 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,25-31,27 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль в среду сначала укрепился до 73,35 рублей за доллар, а к вечеру опустился до 73,90 рублей за доллар. Утром четверга снижение продолжилось до 74 рублей за доллар. Наличный рубль в среду продавали по 3,61-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня есть шанс, что рубль подешевеет на 1-2 копейки, до 3,59-3,60 гривен за 10 рублей.