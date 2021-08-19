Минимальную зарплату будут рассчитывать по-новому: проект согласован

Кабмин на очередном заседании согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда, сообщает ЛигаБизнес.

Проектом предложены изменения в КЗоТ и Закон об оплате труда, в частности предлагается:

определить, что оплата труда работников, занятых на работах с вредными, особо вредными и опасными условиями труда, осуществляется в повышенном размере, который определяется с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, а также положений генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, коллективного договора. Определение вредных особо вредных и опасных условий труда осуществляется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, если другое не предусмотрено законодательством.

оплата труда работников, которые производят работу с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, в особых естественных географических и геологических условиях, условиях повышенного риска для здоровья, может осуществляться в повышенном размере согласно нормам законодательства, положений генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, коллективного договора.

При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются:

суммы, на которые повышается оплата труда в соответствии со статьей 100 Кодекса законов о труде - независимо от способа установления такого повышения (доплата, надбавка, повышение оклада и тому подобное);

доплата за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;

оплата работы в сверхурочное время;

оплата за привлечение к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни;

премии к праздничным и юбилейным датам;

сумма индексации заработной платы;

сумма компенсации потери части доходов, в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

Размер минимальной заработной платы определяется с учетом:

потребностей работников и их семей;

общего уровня средней заработной платы в целом по Украине;

размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы;

уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности Государственного бюджета;

уровня налогов, обязательных сборов и взносов.

Минимальная заработная плата устанавливается в размере, не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде. Если его поддержат народные депутаты, то Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.