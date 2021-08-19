Минимальную зарплату будут рассчитывать по-новому: проект согласован
Кабмин на очередном заседании согласовал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оплаты труда, сообщает ЛигаБизнес.
Проектом предложены изменения в КЗоТ и Закон об оплате труда, в частности предлагается:
- определить, что оплата труда работников, занятых на работах с вредными, особо вредными и опасными условиями труда, осуществляется в повышенном размере, который определяется с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, а также положений генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, коллективного договора. Определение вредных особо вредных и опасных условий труда осуществляется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, если другое не предусмотрено законодательством.
- оплата труда работников, которые производят работу с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, в особых естественных географических и геологических условиях, условиях повышенного риска для здоровья, может осуществляться в повышенном размере согласно нормам законодательства, положений генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, коллективного договора.
При исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются:
- суммы, на которые повышается оплата труда в соответствии со статьей 100 Кодекса законов о труде - независимо от способа установления такого повышения (доплата, надбавка, повышение оклада и тому подобное);
- доплата за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездной характер работ;
- оплата работы в сверхурочное время;
- оплата за привлечение к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни;
- премии к праздничным и юбилейным датам;
- сумма индексации заработной платы;
- сумма компенсации потери части доходов, в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.
Размер минимальной заработной платы определяется с учетом:
- потребностей работников и их семей;
- общего уровня средней заработной платы в целом по Украине;
- размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы;
- уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности Государственного бюджета;
- уровня налогов, обязательных сборов и взносов.
Минимальная заработная плата устанавливается в размере, не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде. Если его поддержат народные депутаты, то Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.