Какие анализы нужно сдавать женщинам: 5 регулярных чек-апов

Ежегодное посещение гинеколога, сдача общих анализов крови и мочи должны стать полезной привычкой, сообщает Сегодня.

Женщинам из-за особенностей их физиологии и гормонального фона обязательно нужно проходить профилактические медицинские осмотры, даже если ничего не болит. Причем делать это нужно с молодого возраста. Об этом рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Зачем сдавать анализы, если ничего не болит

Главный принцип цивилизованной медицины – это профилактика любых заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях. Именно ежегодные профилактические чек-апы, то есть минимум контроля основных показателей здоровья начиная с молодого возраста, помогают избежать серьезных проблем в будущем.

Например, аутоиммунные заболевания, которыми чаще болеют женщины и которые занимают 3-е место по распространенности в мире, долго никак себя не проявляют.

Какие проблемы со здоровьем часто возникают у женщин?

Так часто бывает с заболеваниями эндокринной системы. Например, тиреоидит, при котором в щитовидной железе начинается воспалительный процесс, можно выявить на ранней стадии. То же касается гинекологических проблем – женское здоровье (как и мужское, впрочем) нужно мониторить регулярно, поскольку онкология женской репродуктивной системы часто развивается годами бессимптомно.

Особенно важно это в возрасте 35+, когда рак шейки матки может прогрессировать буквально за полгода-год, а до эту женщину ничего не беспокоило. Вернее, на проблемы с менструальным циклом или незначительные выделения многие женщины предпочитают не обращать внимания. И напрасно.

Какие анализы важно сдавать женщинам?

В первую очередь независимо от возраста, пола, наличия или отсутствия интимной жизни, жалоб нужно как минимум раз в год сдавать общий анализ крови, мочи, делать рентген-диагностику грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек. А также проверять остроту зрения у офтальмолога. Именно женщинам, помимо такого чек-апа, важно:

1. Начиная с подросткового возраста проходить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога со взятием анализа из шейки матки на цитологию (ПАП-тест). Это исследование помогает выявить на ранних стадиях рак, а также инфицирование папилломавирусом (который вызывает онкологию). Также гинеколог возьмет анализ, чтобы проверить микрофлору влагалища. Женщинам после 40 лет нужно посещать гинеколога 2 раза в год.

2. Проверяться у маммолога и делать обследование груди, особенно если вам 35+. Это поможет избежать рака груди, а также вовремя выявить доброкачественные образования в молочных железах, что не редкость для женщин в любом возрасте. Женщинам до 40 лет также рекомендуется ежегодно делать УЗИ молочных желез, старше 40 – маммографию.

3. Исследование крови на гормоны щитовидной железы важно делать даже молодым женщинам. Чем взрослее женщина, тем чаще у нее могут возникать сбои в работе щитовидки. Поэтому если вам 35+, то раз в год делайте такой чек-ап. Также важны и другие анализы крови.

4. Биохимия крови на сахар и холестерин. Мониторинг уровня глюкозы покажет, есть ли проблемы с обменом углеводов и угроза развития диабета. А при повышенной концентрации в крови холестерина могут откладываться холестериновые бляшки на стенках сосудов.

Поэтому если вам больше 40, то проверять холестерин стоит как минимум 1 раз в 3 года. А сахар крови – 1 раз в год, поскольку сахарный диабет сейчас поражает и молодежь, долго никак себя не проявляя.

5. Анализ крови на ферритин – белок железа. У женщин часто возникает дефицит железа в организме (из-за менструации, диет, изменения гормонального фона, беременности). А общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина.

Вообще существует такой анализ крови, как пакет "контроль анемии". В него входит анализ уровня сывороточного железа, ферритина и трансферритина, витаминов группы В (фолиевой кислоты и В12). Эти показатели важны для женщины, если у нее есть склонность к анемии.

Важно! Помимо основного чек-апа, не забывайте о том, что ряд появляющихся симптомов тоже требует дополнительной диагностики, а также не игнорируйте вакцинацию.

Какие дополнительные анализы могут понадобиться женщинам

О важности вакцинации врачи говорят ежедневно, я лишь напомню, что от некоторых заболеваний можно защититься вакцинами, которых нет в детском календаре обязательных прививок. Например, прививку от папилломавируса делают девочкам до начала половой жизни. Но для женщин, которые уже ведут интимную жизнь, это тоже актуально.

Прививку от папилломавируса рекомендуется делать и женщинам, и мужчинам, которые сменили партнера (даже разово). То есть не только при частой смене партнеров, а даже когда один стабильный сексуальный партнер заменяет другого. Если вас беспокоят какие-либо симптомы или ситуации, самое правильное решение – посоветоваться с семейным врачом. А не с соседями, знакомыми или гуглом.

Женщинам, которые чаще мужчин загорают и пользуются косметикой, также не помешает периодически осматривать кожу. И при подозрительном изменении родинок, родимых пятен, появлении новых обратиться к дерматологу.

На заметку! Независимо от возраста полезно иметь дома тонометр, чтобы периодически контролировать артериальное давление, поскольку сейчас нередко у молодежи встречаются заболевания почек, при которых повышается давление (а человек этого может не ощущать).