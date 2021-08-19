Сколько украинцев поддержали бы сегодня провозглашение независимости

80% украинцев сегодня бы поддержали провозглашение независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает Интерфакс-Украина.

"80% всех опрошенных на сегодняшний день поддержали бы провозглашение Независимости Украины, только 15% высказались бы против, и еще 5% затруднились ответить", - сказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив на презентации опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации".

Он отметил, что во время опроса респонденты также оценивали и свою идентичность (по 10-балльной шкале).

Так, согласно исследованию гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), европейцами - 26%, "советским человеком" - 21%.

Среди представителей поколения Независимости идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%. Старшие возрастные группы меньше считают себя европейцами, но чаще других идентифицируют себя как "советского человека".