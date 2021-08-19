Акции Alibaba рухнули до исторического минимума

Акции китайской компании Alibaba рухнули до исторического минимума в ходе торгов на Гонконгской бирже, сообщает Лента.Ру.

На максимуме ценные бумаги потеряли 6,7 процента, свидетельствуют данные торгов. Позднее акции немного отыграли падение, но на закрытии все равно остались в минусе на 5,54 процента, остановившись на отметке 162,1 гонконгских доллара (20,81 американских доллара).

Распродажи бумаг интернет-гиганта продолжились на бирже в Нью-Йорке. На предварительных торгах в четверг депозитарные расписки Alibaba потеряли 4 процента и опустились до 165,26 доллара за штуку. Поводом для падения стали действия китайских властей, которые начали думать о новых ограничительных мерах для собственных компаний, указывает Bloomberg. Теперь они могут коснуться прав водителей, которые работают в крупных интернет-компаниях, а также сервисов видеостриминга.

Ранее в августе акции китайских гигантов Tencent и Alibaba обвалились почти на пять процентов после того, как вышел проект правил о регулировании определенных действий в интернете. Среди прочего Интернет-платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят продвигать только положительные.