В горсовете Запорожья проводят обыски

В Запорожском городском совете в кабинете мэра, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях проходит серия обысков. Об этом журналистам рассказали в областном управлении Национальной полиции, сообщает Укринформ.

"Сейчас следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах председателя и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

В городском совете ситуацию пока не комментируют.