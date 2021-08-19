Похолодание и дожди: прогноз погоды на выходные и День независимости

Украинцев на этой неделе ждут длинные выходные, которые продлятся с 21 по 24 августа. Погода в эти дни будет прохладной, а в День независимости на половине территории страны пройдут дожди, сообщает РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    21 августа

    В субботу температура воздуха днем по всей территории страны будет примерно одинаковой и будет колебаться между отметками +25-27 градусов. Ночью будет опускаться до +11-13 градусов в западных областях и до +15-17 градусов в восточных.

    Кроме того, на западе ожидаются грозовые дожди. Также они распространятся на территории восточных областей и Крыма.

    Похолодание и дожди на День независимости: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

    22 августа

    В воскресенье осадки пойдут с территории страны. Во всех регионах будет облачно с прояснениями.

    Температура воздуха будет колебаться на уровне +25-27 градусов. Ночью будет опускаться до +13-15 градусов.

    Похолодание и дожди на День независимости: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

    23 августа

    В понедельник, когда будут отмечать День флага, на всей территории страны осадков также не ожидается.

    Однако температура в большинстве регионов опустится до +21-24 градусов днем. Теплее будет в восточных областях, где столбики термометров будут достигать +25-27 градусов.

    Ночью холоднее всего будет во Львовской области, где прогнозируют +10 градусов.

    Похолодание и дожди на День независимости: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

    24 августа

    В День независимости в Украину вернутся дожди. Ливни накроют западные регионы, а также Житомирскую и Винницкую области.

    Кроме того, как и в предыдущий день, будет прохладно. По всей стране прогнозируют +21-23 градуса, только на востоке и юге +25-27.

    Ночью температура воздуха значительно снизится в западных областях. В Волынской должны зафиксировать +9 градусов тепла.

    Похолодание и дожди на День независимости: прогноз погоды в Украине на длинные выходные

    Автор: Инна Собора

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