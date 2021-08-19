Межбанк: доллар прекратил падение

В четверг на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается спокойная, сбалансированная торговля в узком диапазоне 26,64-26,67 гривен.

Надежды покупателей на продолжение снижения котировок не оправдались: часть продавцов в первые часы торгов просто сняла свои заявки, демонстрируя нежелание продавать дешево, и спровоцировала скачок вверх, но затем все они вернулись, и торговля стабилизировалась в вышеупомянутом диапазоне. Национальный банк не стал нарушать установившееся равновесие и не вышел с покупкой.

Курс продажи наличного доллара в обменниках Киева сегодня держится на уровне 26,76-26,78 гривен. В начале дня появлялись предложения по 26,75 гривен, но это длилось недолго: по такой цене «американца» хорошо раскупали, и уже к обеду ценник вернули на прежний уровень.

Евро на FOREX в четверг первоначально продолжил начавшееся накануне падение и опустился до отметки 1,1664 доллара, но затем развернулся и пошел вверх, достигнув к моменту написания статьи уровня 1,1700. Наличный евро продолжает терять в цене: в первой половине дня его продавали по 31,25-31,28 гривен.

Российский рубль в четверг продолжил снижение по отношению к американскому доллару и к обеду достиг 74,20 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль подешевел с 3,62-3,64 до 3,60-3,62 гривен за 10 рублей.