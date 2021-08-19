Порядок выплаты декретных планируют изменить

В Министерстве социальной политики планируют изменить порядок начисления декретных выплат женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Эти изменения коснутся, в том числе и предпринимательниц-физических лиц, которые не платят единый социальный взнос, сообщает РБК-Украина.

До 19 августа в Украине продолжалось обсуждение проекта изменений в Порядке назначения и выплат государственной помощи семьям с детьми. По результатам обсуждения, с 1 сентября 2021 года предлагается вместо оформления бумажной справки для назначения помощи формировать в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения медицинское заключение о временной нетрудоспособности с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Что изменится

Женщины будут получать справку в лечебном заведении и будут подавать информацию о номере записи в реестре. Этот номер нужен будет также для проведения дополнительных начислений государственной помощи в том случае, если роды будут сложные – сумма выплат в таких ситуациях увеличивается.

Кого коснется

Военнослужащих ВСУ

Других военнослужащих

Сотрудниц силовых структур

Сотрудниц Пограничной службы

Сотрудниц Госспецтрансслужбы

Сотрудниц Госспецсвязи

Работниц правоохранительных органов

Работницы, которых уволили в связи с ликвидацией предприятия не ранее, чем за 6 месяцев до получения помощи.

Безработные, зарегистрированные в центре занятости

Аспирантки и докторантки

Клинические ординаторы

Студентки профессиональных учебных заведений и ВУЗов

Неработающие женщины

ФЛП, которые не участвуют в системе общеобразовательного государственного страхования

Автор: Анна Шиканова