Порядок выплаты декретных планируют изменить

Порядок выплаты декретных планируют изменить

В Министерстве социальной политики планируют изменить порядок начисления декретных выплат женщинам, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Эти изменения коснутся, в том числе и предпринимательниц-физических лиц, которые не платят единый социальный взнос, сообщает РБК-Украина.

До 19 августа в Украине продолжалось обсуждение проекта изменений в Порядке назначения и выплат государственной помощи семьям с детьми. По результатам обсуждения, с 1 сентября 2021 года предлагается вместо оформления бумажной справки для назначения помощи формировать в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения медицинское заключение о временной нетрудоспособности с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Что изменится

Женщины будут получать справку в лечебном заведении и будут подавать информацию о номере записи в реестре. Этот номер нужен будет также для проведения дополнительных начислений государственной помощи в том случае, если роды будут сложные – сумма выплат в таких ситуациях увеличивается.

Кого коснется

  • Военнослужащих ВСУ
  • Других военнослужащих
  • Сотрудниц силовых структур
  • Сотрудниц Пограничной службы
  • Сотрудниц Госспецтрансслужбы
  • Сотрудниц Госспецсвязи
  • Работниц правоохранительных органов
  • Работницы, которых уволили в связи с ликвидацией предприятия не ранее, чем за 6 месяцев до получения помощи.
  • Безработные, зарегистрированные в центре занятости
  • Аспирантки и докторантки
  • Клинические ординаторы
  • Студентки профессиональных учебных заведений и ВУЗов
  • Неработающие женщины
  • ФЛП, которые не участвуют в системе общеобразовательного государственного страхования

Автор: Анна Шиканова

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