Валютный рынок: итоги четверга

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке прекратили снижение. Установленный вчера годовой минимум курса сохранился на прежнем уровне.

В последний день уплаты налога на прибыль за второй квартал экспортеры продолжали активные продажи валюты. Тем не менее, они четко дали понять, что ниже опускать ценники уже не будут. Поэтому практически всю торговую сессию, за исключением первого часа, сделки совершались в узком диапазоне 26,64-26,66 гривен. Излишков на рынке не было, наоборот, периодически число покупателей в разы превышало число продавцов. Национальный банк сегодня на межбанке не появлялся: рынок отлично справился и без него.

Закрыли торги четверга на 2,7 копейки на покупке и на 3,5 копейки на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на открытии составил 5 копеек. Несмотря на узкий спред, ни покупатели, ни продавцы сегодня не спешили: первые 2 сделки по цене 26,615 гривен прошли только в 10:07. Затем прошло еще несколько сделок по цене 26,61-26,615 – и продавцы неожиданно решили проявить характер. Сразу несколько из них сняли свои заявки – и на рынке возник перекос в сторону спроса, превышавшего предложение валюты в несколько раз. Покупатели мгновенно отреагировали ростом ценника до 26,65, а затем и до 26,66 гривен – и продавцы начали возвращаться. К 12 часам большинство сделок уже было заключено; торговля вошла в спокойное русло, и вплоть до конца торгов сделки шли по ценам 26,64-26,66 гривен.

Котировки закрытия – 26,642/26,66 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 30,3 млн по сравнению со средой и составил 191,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6475 гривен.

Официальный курс доллара на 20 августа установлен на отметке 26,6504 гривен за доллар, рост на 0,49 копейки.

Официальный курс евро на 20 августа установлен на отметке 31,169 гривны за евро, снижение на 6,89 копеек.

Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня продавали по 26,76-26,78 гривен. Появившиеся до обеда предложения по 26,75 гривен мгновенно разобрали клиенты, и операторы были вынуждены поднять ценники.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1686. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1664 доллара, затем скорректировался до 1,1703 доллара, а к вечеру опять снизился до 1,1677 доллара. Наличный евро опять подешевел: сегодня его продавали по 31,22-31,26 гривен.

Российский рубль в течение дня потерял почти 70 копеек к доллару: с 73,60 он опустился до 74,30 рублей за доллар. Подешевел и наличный рубль: в Киеве сегодня его продавали в основном по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей.