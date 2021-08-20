В столице Сомали 5 человек погибло при взрыве у офиса разведки

В столице Сомали, Могадишо, в четверг, 19 августа, террорист-смертник подорвался возле здания штаб-квартиры национальной разведки, сообщает Корреспондент.

Как информирует радиостанция Shabelle Media Network, погибли по меньшей мере пять человек, включая террориста.

Отмечается, что взрыв произошел в чайной, которая популярна среди военнослужащих. Кроме погибших, 12 человек получили ранения.

Предварительно, террористическая акция проведена боевиками из группировки "Аш-Шабаб".