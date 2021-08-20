Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Сегодня – последний день недели, впереди – длинные выходные (следующий раз межбанковский валютный рынок﻿ будет работать только в среду 25 августа).

Сегодня импортеры будут стремиться уже в первой половине дня купить нужные суммы и провести оплату по контрактам, чтобы не терять 4 дня. Поэтому спрос на валюту с самого утра вырастет. В то же время экспортеры начинают ожидать выплаты компенсации налога на добавленную стоимость, которые могут начаться уже в следующую среду-четверг, и не будут так активно продавать валюту, как в предыдущие дни. Эти факторы способны не только остановить снижение котировок безналичного доллара, но и вызвать их небольшой рост. Национальный банк не будет сегодня вмешиваться в работу межбанка, если только котировки не станут расти слишком быстро. В этом случае он, скорее всего, выйдет с интервенцией на продажу.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,60/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в четверг в течение дня продавали по 26,76-26,78 гривен. Сегодня утром продажа стартует с 26,77 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае возобновления роста котировок безналичного доллара наличный также может подорожать до 26,80 гривен.

Евро на рынке FOREX в четверг сначала опустился до отметки 1,1664 доллара, затем скорректировался до 1,1703 доллара, а к вечеру опять снизился до 1,1677 доллара. Утром пятницы евро торгуется в узком диапазоне 1,1673-1,1686 доллара. Наличный евро в четверг подешевел до 31,22-31,26 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,25-31,27 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения евро на FOREX и ситуации на украинском валютном рынке.

Российский рубль в четверг в течение дня потерял почти 70 копеек к доллару: с 73,60 он опустился до 74,30 рублей за доллар. Утром пятницы он вырос до 74,12 рублей за доллар. Подешевел и наличный рубль: в Киеве вчера его продавали в основном по 3,60-3,62 гривны за 10 рублей. Сегодня его будут продавать в диапазоне 3,60-3,63 гривны за 10 рублей.