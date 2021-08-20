Опубликован список стран с лучшими программами гражданства за инвестиции

Доминика, Сент-Китс и Невис, а также Гренада – лидеры рейтинга стран с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции. В 2021 году две страны разделили между собой первое место. Всего в перечень попали 14 стран, сообщает UBR.

Относительно неплохие позиции занимают страны Карибского бассейна: Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. В топ попали Австрия, Болгария, Камбоджа, Иордания, Мальта, Черногория и Турция.

Кипр – аутсайдер, выбыл из рейтинга, т.к. закрыл программу "золотых паспортов" из-за претензий ЕС и расследования о злоупотреблениях.

Минимальный инвестиционный взнос для получения гражданства:

Сент-Люсия и Доминика – $100 тыс.;

Антигуа и Барбуда и Вануату – $130 тыс.;

Гренада, Сент-Китс и Невис – $150 тыс. (например, гражданство второй есть у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова);

Египет – $250 тыс.

Эксперты для составления списка использовали такие критерии:

свобода передвижения;

уровень жизни;

минимальные инвестиционные расходы;

обязательный въезд или проживание на территории страны;

сроки получения гражданства;

простота обработки заявления;

проверка на благонадежность;

опции для семьи;

гарантия гражданства.

"Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2021" ежегодно выпускает журнал Professional Wealth Management (PWM) от группы изданий Financial Times.