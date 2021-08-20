Опубликован список стран с лучшими программами гражданства за инвестиции

Опубликован список стран с лучшими программами гражданства за инвестиции
Фото: Pixabay

Доминика, Сент-Китс и Невис, а также Гренада – лидеры рейтинга стран с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции. В 2021 году две страны разделили между собой первое место. Всего в перечень попали 14 стран, сообщает UBR.

Относительно неплохие позиции занимают страны Карибского бассейна: Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. В топ попали Австрия, Болгария, Камбоджа, Иордания, Мальта, Черногория и Турция.

Кипр – аутсайдер, выбыл из рейтинга, т.к. закрыл программу "золотых паспортов" из-за претензий ЕС и расследования о злоупотреблениях.

Минимальный инвестиционный взнос для получения гражданства:

  • Сент-Люсия и Доминика – $100 тыс.;
  • Антигуа и Барбуда и Вануату – $130 тыс.;
  • Гренада, Сент-Китс и Невис – $150 тыс. (например, гражданство второй есть у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова);
  • Египет – $250 тыс.

Эксперты для составления списка использовали такие критерии:

  • свобода передвижения;
  • уровень жизни;
  • минимальные инвестиционные расходы;
  • обязательный въезд или проживание на территории страны;
  • сроки получения гражданства;
  • простота обработки заявления;
  • проверка на благонадежность;
  • опции для семьи;
  • гарантия гражданства.

"Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2021" ежегодно выпускает журнал Professional Wealth Management (PWM) от группы изданий Financial Times.

%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics