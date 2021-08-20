Опубликован список стран с лучшими программами гражданства за инвестиции
Доминика, Сент-Китс и Невис, а также Гренада – лидеры рейтинга стран с лучшими программами получения гражданства в обмен на инвестиции. В 2021 году две страны разделили между собой первое место. Всего в перечень попали 14 стран, сообщает UBR.
Относительно неплохие позиции занимают страны Карибского бассейна: Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда. В топ попали Австрия, Болгария, Камбоджа, Иордания, Мальта, Черногория и Турция.
Кипр – аутсайдер, выбыл из рейтинга, т.к. закрыл программу "золотых паспортов" из-за претензий ЕС и расследования о злоупотреблениях.
Минимальный инвестиционный взнос для получения гражданства:
- Сент-Люсия и Доминика – $100 тыс.;
- Антигуа и Барбуда и Вануату – $130 тыс.;
- Гренада, Сент-Китс и Невис – $150 тыс. (например, гражданство второй есть у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова);
- Египет – $250 тыс.
Эксперты для составления списка использовали такие критерии:
- свобода передвижения;
- уровень жизни;
- минимальные инвестиционные расходы;
- обязательный въезд или проживание на территории страны;
- сроки получения гражданства;
- простота обработки заявления;
- проверка на благонадежность;
- опции для семьи;
- гарантия гражданства.
"Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2021" ежегодно выпускает журнал Professional Wealth Management (PWM) от группы изданий Financial Times.