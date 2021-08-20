Куда поехать по Украине на День Независимости: топ-5 интересных маршрутов
Впереди последние длинные выходные лета, которые следует провести в путешествии по Украине. Предлагаем подборку интересных локаций для путешествий на основе предпочтений пользователей туристического проекта Find & Follow. Village Routes, сообщает 24 Канал.
На сайте туристического проекта компании Find & Follow. Village Routes сегодня размещено 56 готовых уникальных маршрутов для самостоятельных путешествий по местности и небольших городках почти во всех областях Украины.
Самыми популярными маршрутами по версии пользователей Find & Follow. Village Routes сегодня стали:
1. Одесская область: Усадьба Курисов – ферма "Устрицы Скифии”.
2. Закарпатская область: Водопад Шипот – Гора Гемба.
3. Киевская область: Змиевы валы – Витачов – Ржищев.
4. Полтавская область: Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне – Диканька – Национальный музей-заповедник Н.В. Гоголя – Миргород.
5. Николаевская область: Радоновое озеро – Babchuk Winery – Трикратский лес – Актовский каньон.
Каждый маршрут рассчитан на 1-2 дня, их можно объединять в длинные туры. О каждой из локаций на маршрутах есть подробная информация, все необходимые контакты, предложения относительно времяпрепровождения и советы по питанию и проживанию. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные путешествия, посещения музеев, исторических, культурных и природных памятников, дегустации, живописные локации для фото и тому подобное. Предложения могут заинтересовать как тех, кто только начинает исследовать Украину, так и продвинутых туристов, которые ищут новых открытий.
Перечень маршрутов постоянно дополняется новыми направлениями, а сеть 4G (LTE 900 МГц) от Vodafone в сельской местности дает возможность находиться онлайн во время путешествий.
О Find&Follow
- В 2015 году Vodafone запустил социальный проект Find & Follow. City Routes с целью создания цифровой инфраструктуры для развития туризма в Украине. City Routes – это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы на данный момент есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.
- В июле 2020 года, в рамках туристического проекта Find & Follow, Vodafone представил новое направление для путешествий – Village Routes. Направление Village Routes было создано для поддержки развития сельского туризма, местных общин и малого бизнеса, а также построения цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине. Кроме того, сельские туристические маршруты являются малолюдными и безопасными в условиях распространения COVID-19.
- Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.