В МОЗ назвали лучшую COVID-вакцину
Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко убежден, что вакцинироваться нужно именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки, сообщает РБК-Украина.
"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.
По его словам, не надо медлить с вакцинированием.
"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - добавил Ляшко.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них всех выдается европейский сертификат.
Александр Белоус