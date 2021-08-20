В МОЗ назвали лучшую COVID-вакцину

Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко убежден, что вакцинироваться нужно именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки, сообщает РБК-Украина.

"Лучшая вакцина та, которая рядом" , - сказал он.

По его словам, не надо медлить с вакцинированием.

"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников" , - добавил Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них всех выдается европейский сертификат.

Александр Белоус