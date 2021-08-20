В Украине анонсировали введение онлайн-прописки
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью анонсировал введение онлайн-прописки, сообщает Gazeta.ua.
По его словам, самой популярной среди населения является именно услуга на смену места регистрации.
Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - отметил Федоров.
Он также сообщил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр, однако они не взаимодействуют. Министр напомнил и про военкоматы.
"Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - резюмировал Федоров.