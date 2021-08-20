В Украине анонсировали введение онлайн-прописки

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью анонсировал введение онлайн-прописки, сообщает Gazeta.ua.

По его словам, самой популярной среди населения является именно услуга на смену места регистрации.

Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - отметил Федоров.

Он также сообщил, что сегодня каждая территориальная община имеет отдельный реестр, однако они не взаимодействуют. Министр напомнил и про военкоматы.