В Минцифры рассказали, как получить COVID-сертификат
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в пятницу, 20 августа, рассказал, как получить COVID-сертификат через портал Дія, сообщает Корреспондент.
Для начала нужно установить само приложение. Потом перейти в раздел Услуги.
Далее нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.
"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в Дії. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.
При этом в самом приложении пока говорится, что услуга COVID-сертификат находится в стадии разработки. Федоров пояснил, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.
"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней.. это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.
Кроме того, министр сообщил, что для украинцев будут доступны два COVID-сертификаты - международный и внутренний.
"Мы хотим быть первыми во всем и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз, а другой сертификат внутренний", - отметил он.
Федоров пояснил, что в международном сертификате больше медицинской информации.
"Там нет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", - отметил он.
А во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.
Министр добавил, что внутренний сертификат разработан на случай усиления карантина.
"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", - пояснил Федоров.