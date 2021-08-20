Межбанк перед длинными выходными

В пятницу на межбанковском валютном рынке﻿ активизировался спрос со стороны импортеров, стремящихся сделать оплаты по контрактам до длинных выходных (следующий раз межбанк будет работать только 25 августа).

В то же время предложение валюты от экспортеров снизилось. Возникший перекос в сторону спроса подтолкнул котировки безналичного доллара вверх, и они поднялись до 26,68-26,70 гривен. Преодолеть барьер на уровне 26,70 гривен не удалось, и уже к обеду, когда спрос начал стихать, котировки плавно пошли вниз.

Курс продажи наличного доллара в обменниках Киева сегодня сохраняется на уровне 26,77-26,78 гривен. В начале дня, видя рост котировок на межбанке, некоторые операторы подняли ценник на продажу наличного «американца» до 26,79-26,80 гривен, но впоследствии были вынуждены опустить. Против ожиданий, существенного спроса на наличную валюту сегодня нет.

Евро на FOREX в пятницу торгуется в узком диапазоне 1,1669-1,1688 доллара, пока не решив, продолжать ему снижаться или начать корректироваться вверх. Наличный евро продолжает терять в цене: в первой половине дня его продавали по 31,22-31,25 гривен.

Российский рубль в пятницу продолжил снижение по отношению к американскому доллару и к обеду достиг 74,57 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль подешевел еще на копейку: с 3,60-3,62 до 3,59-3,61 гривен за 10 рублей.