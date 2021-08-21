Украинка в 79 лет впервые получила водительские права

На прошлой неделе в Сервисный центр МВД пришла милая клиентка почтенного возраста Ольга. Цель ее визита – получение первого в жизни водительского удостоверения, сообщает 24 Канал.

Самостоятельно зарегистрировавшись в электронной очереди, женщина пришла впервые сдавать теоретический экзамен, чтобы в дальнейшем управлять автомобилем. Удивлены были все! И молодежь, которая тоже пришла на экзамен, и администраторы. Никто не помнил, чтобы в экзаменационном классе был клиент в таком возрасте.

Ольга с легкостью сдала теоретический экзамен, допустив лишь 1 ошибку, и уже на следующий день прибыла на автодром. Очень волновалась. 20 минут – ни одной ошибки.

Сегодня администраторы сервисного центра МВД № 4841 в Николаеве с удовольствием выдали клиентке ее первое в жизни водительского удостоверение.

По словам госпожи Ольги, стать автомобилистом в почтенном возрасте заставила жизнь. Муж тяжело болен, а без водителя в семье очень сложно. Поэтому, чтобы не пылился в гараже Део Матиз, кстати с автоматической КПП, решила выучиться в автошколе.

В Сервисном центре МВД поздравили госпожу Ольгу с получением водительского удостоверения и сказали, что ждут ее снова через 2 года на обмен водительского удостоверения.