Главред "Страны" молниеносно отреагировал на санкции СНБО

Главред "Страны" молниеносно отреагировал на санкции СНБО

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва прокомментировал введение против него санкций СНБО, сообщает Деловая столица.

"Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит, мы все делаем правильно", — заявил Гужва.

Ему кажется, что далее в Украине попытаются заблокировать его сайт.

"Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский", — высказался пропагандист.

Напомним, 15 июля 2015 года Гужве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 млн грн.

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