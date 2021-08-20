Курс валют: итоги пятницы

В последний рабочий день перед длинными выходными котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили рост. Поспособствовал этому и Национальный банк.

Сегодня спрос со стороны импортеров ощущался в течение всей торговой сессии. Одни спешили оплатить контракты, чтобы не «зависнуть» с ними на 4 дня. Другие просто конвертировали имеющуюся гривну в доллар, опасаясь роста курса. А вот экспортеры сегодня были не так активны, как в предыдущие дни: основная масса уже продала необходимые объемы валюты, были и те, кто уже ожидал поступлений от компенсации НДС. Объем предложения от продавцов существенно снизился, и это тут же сказалось на росте котировок. Когда же после обеденного перерыва наметилось снижение, на рынок неожиданно вышел Национальный банк. Потребности в этом выходе не было, но регулятор все равно объявил об интервенции на покупку по курсу 26,645 гривен. Не купив ничего, он фактически заставил покупателей активней брать валюту и тем самым подтолкнул котировки вверх.

Закрыли торги четверга на 3,8 копейки на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,65/26,71 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись чуть более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 6 копеек. Сегодня покупатели раздумывали недолго: первая сделка на 0,5 млн по цене 26,665 гривен прошла уже в 9:28. На открытии торгов число покупателей в 3 раза превышало число продавцов, поэтому направление движения было выбрано сразу: котировки начали расти. Вплоть до 12 часов торговля проходила в диапазоне 26,66-26,70 гривен. Подняться выше уровня 26,70 не удалось. После 12 на рынок стали выходить банки с продажами для урегулирования валютной позиции перед длинными выходными – и рост остановился, а затем котировки начали плавно снижаться. После обеда они опустились до 26,64-26,66 гривен – и тут на рынок вышел Нацбанк. Сделки после обеда заключались редко, активных покупателей почти не было – и возникла угроза, что курс обвалят спекулянты, воспользовавшись ситуацией. Похоже, чтобы этого не произошло, регулятор и принял меры. После его появления котировки опять пошли вверх, и день закрыли на максимумах.

Котировки закрытия – 26,68/26,70 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на треть по сравнению с четвергом и составил 130,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6809 гривен.

Официальный курс доллара на 25 августа установлен на отметке 26,6718 гривен за доллар, рост на 2,14 копейки.

Официальный курс евро на 25 августа установлен на отметке 31,1287 гривен за евро, снижение на 4,03 копейки.

Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня продавали по 26,76-26,78 гривен. Появившиеся до обеда предложения по 26,75 гривен мгновенно разобрали клиенты, и операторы были вынуждены поднять ценники.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1696. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1662 доллара, затем развернулся и пошел вверх. Рост евро на FOREX продолжается и в настоящий момент. Наличный евро опять подешевел: сегодня утром его продавали по 31,22-31,25 гривен, а к вечеру ценник опустили до 31,17-31,19 гривен.

Российский рубль в течение дня несколько раз менял направление движения, двигаясь между уровнями 74,15 и 74,65 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 74,30-74,32 рубля за доллар. Наличный рубль опять подешевел: в Киеве сегодня его продавали по 3,59-3,61 гривны за 10 рублей.