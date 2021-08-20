Курс валют: итоги пятницы
В последний рабочий день перед длинными выходными котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжили рост. Поспособствовал этому и Национальный банк.
Сегодня спрос со стороны импортеров ощущался в течение всей торговой сессии. Одни спешили оплатить контракты, чтобы не «зависнуть» с ними на 4 дня. Другие просто конвертировали имеющуюся гривну в доллар, опасаясь роста курса. А вот экспортеры сегодня были не так активны, как в предыдущие дни: основная масса уже продала необходимые объемы валюты, были и те, кто уже ожидал поступлений от компенсации НДС. Объем предложения от продавцов существенно снизился, и это тут же сказалось на росте котировок. Когда же после обеденного перерыва наметилось снижение, на рынок неожиданно вышел Национальный банк. Потребности в этом выходе не было, но регулятор все равно объявил об интервенции на покупку по курсу 26,645 гривен. Не купив ничего, он фактически заставил покупателей активней брать валюту и тем самым подтолкнул котировки вверх.
Закрыли торги четверга на 3,8 копейки на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,65/26,71 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись чуть более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 6 копеек. Сегодня покупатели раздумывали недолго: первая сделка на 0,5 млн по цене 26,665 гривен прошла уже в 9:28. На открытии торгов число покупателей в 3 раза превышало число продавцов, поэтому направление движения было выбрано сразу: котировки начали расти. Вплоть до 12 часов торговля проходила в диапазоне 26,66-26,70 гривен. Подняться выше уровня 26,70 не удалось. После 12 на рынок стали выходить банки с продажами для урегулирования валютной позиции перед длинными выходными – и рост остановился, а затем котировки начали плавно снижаться. После обеда они опустились до 26,64-26,66 гривен – и тут на рынок вышел Нацбанк. Сделки после обеда заключались редко, активных покупателей почти не было – и возникла угроза, что курс обвалят спекулянты, воспользовавшись ситуацией. Похоже, чтобы этого не произошло, регулятор и принял меры. После его появления котировки опять пошли вверх, и день закрыли на максимумах.
Котировки закрытия – 26,68/26,70 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на треть по сравнению с четвергом и составил 130,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6809 гривен.
- Официальный курс доллара на 25 августа установлен на отметке 26,6718 гривен за доллар, рост на 2,14 копейки.
- Официальный курс евро на 25 августа установлен на отметке 31,1287 гривен за евро, снижение на 4,03 копейки.
Наличный доллар в обменниках Киева в течение дня продавали по 26,76-26,78 гривен. Появившиеся до обеда предложения по 26,75 гривен мгновенно разобрали клиенты, и операторы были вынуждены поднять ценники.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1696. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1662 доллара, затем развернулся и пошел вверх. Рост евро на FOREX продолжается и в настоящий момент. Наличный евро опять подешевел: сегодня утром его продавали по 31,22-31,25 гривен, а к вечеру ценник опустили до 31,17-31,19 гривен.
Российский рубль в течение дня несколько раз менял направление движения, двигаясь между уровнями 74,15 и 74,65 рублей за доллар. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 74,30-74,32 рубля за доллар. Наличный рубль опять подешевел: в Киеве сегодня его продавали по 3,59-3,61 гривны за 10 рублей.