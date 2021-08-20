Путин попросил Меркель "надавить" на Киев

Президент России Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Украину в том, что она якобы планирует выйти из минского процесса, сообщает Корреспондент.

В частности, Путин попросил Меркель "повлиять" на официальный Киев из-за закона о переходном периоде в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму. По его мнению, если этот закон будет принят, то это будет означать "фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса".

"Достаточно посмотреть на то, что говорят первые лица государства. А их слова свидетельствуют о том, что они не собираются выполнять минские соглашения" , - заявил Путин.

По его словам, он попросил Меркель "повлиять на Киев для урегулирования ситуации". Кроме того, российский президент выразил недовольство действующим украинским языковым законодательством. Канцлер, в свою очередь, указала на застой в работе нормандского формата и выразила сожаление в связи с тем, что на Донбассе продолжаются боевые действия.