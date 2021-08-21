Аномальная жара ударит по зарплатам американцев

Аномальная жара ударит по зарплатам американцев

Аномальная жара в США ставит перед миллионами рабочих выбор: менять сферу деятельности или продолжать трудиться, нанося серьезный вред своему здоровью. Согласно исследованию, проведенному объединением обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists), к 2065 году воздействие тепла на здоровье людей усугубится в четыре раза и поставит под угрозу суммарный доход в 55 миллиардов долларов, сообщает Лента.Ру.

 Как передает NBC News, исследование союза показало, что к 2065 году 7,6 миллионам рабочих, занятых в строительстве и добыче полезных ископаемых, недоплатят в среднем 1900 долларов в год в результате сильной жары. Если не сократить глобальные выбросы, аномальная температура приведет к тому, что люди не смогут отработать 54 трудовых дня в год.

По данным управления по безопасности и гигиене труда, с 1992 по 2017 год в результате теплового воздействия погибло 815 рабочих в США и серьезно пострадали более семи тысяч человек. Чтобы снизить риски, управление выпустило так называемое «общее положение», согласно которому работодатели обязаны заботиться о здоровье своих сотрудников. Однако только в двух штатах США, Калифорнии и Вашингтоне, есть специальные стандарты профилактики тепловых заболеваний, которые включают неограниченный доступ к питьевой воде, а также возможность отдохнуть в прохладе.

В Техасе, где в 2050 году среднестатистический рабочий рискует недополучить 3500 долларов из-за сильной жары, такие стандарты не предусмотрены, и власти не хотят их вводить. Губернатор штата собирается подписать законопроект, запрещающий местным властям требовать от работодателей предоставлять оплачиваемые больничные, время на отдых, и стабильный график работы. Люди оказываются в безвыходном положении и продолжают трудиться, несмотря на жару 32-38 градусов по Цельсию.

Сотни людей погибли или оказались в тяжелом состоянии из-за аномальной жары в США летом 2021 года. В штате Орегон, где умерло 83 человека, температура поднималась до рекордных 46,6 градусов по Цельсию. Конгресс обещал выделить местным властям 100 миллионов долларов на меры по преодолению последствий аномалии.

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