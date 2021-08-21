HD VideoBox прекратит работу: разработчики прекратили поддержку

Создатели платформы HD VideoBox заявили, что разработка и поддержка приложения прекращены, сообщает Rozetked.

Официальный канал приложения в Telegram опустел — оттуда удалили все опубликованные ранее посты. Сайт проекта тоже перестал работать.

Приложение пока работает. Если список видео не отображается, то в настройках необходимо стереть все данные. При этом, платный Plus-доступ слетит.

HD VideoBox — это Android-приложение для поиска и просмотра фильмов или сериалов. Программой можно было пользоваться на мобильных устройствах, медиа-приставках и смарт-телевизорах. Приложение не распространялось по официальным каналам — для его установки необходимо было скачивать установочный apk-файл.