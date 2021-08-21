Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе снижение котировок безналичного доллара замедлилось. При этом был установлен новый годовой минимум по отношению к гривне.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 16 августа на отметке 26,64/26,70 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Экспортеры, готовясь к уплате налогов в бюджет, продали в понедельник рекордный объем валюты, и Национальному банку пришлось купить за один день 105 млн долларов, чтобы не допустить слишком сильного укрепления гривны. Во вторник спрос и предложение на межбанке были более сбалансированы, и НБУ ограничился покупкой 5 млн долларов.

В среду во второй половине дня котировки ушли вниз и опустились ниже уровня 26,60 гривен. Был установлен новый годовой минимум на уровне 26,56 гривен на покупке. Регулятор отреагировал жестко: вышел с интервенцией на покупку по цене 26,615 гривен – выше текущих рыночных цен, чего до сих пор никогда не делал, и фактически вручную развернул тренд вверх. В четверг и пятницу доллар вырос на несколько копеек, но сильных колебаний больше не было. Закрыли неделю на отметке 26,68/26,70 гривен – на 2 копейки на позиции «бид» и на 3 копейки на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю пополнил свои золотовалютные резервы на 118 млн долларов.

Наличный курс доллара в обменниках Киева в течение недели колебался в узких пределах 26,75-26,80 гривен. Причем по 26,75 гривен доллар, по свидетельству операторов валютного рынка, покупали очень активно, а по 26,80 гривен желающих купить валюту было немного. Наличный доллар уже второй месяц держится дороже безналичного, но разница в цене сократилась до 10 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал с понедельника по четверг. С отметки 1,1799 он опустился до 1,1662 доллара. И только в пятницу фиксация прибыли спекулянтами помогла ему частично скорректироваться вверх. Закрыли неделю на уровне 1,1697 – на 97 пунктов ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине снизился на 25 копеек: утром понедельника 16 августа евро продавали по 31,42-31,45 гривен, а вечером пятницы 20 августа – по 31,17-31,20 гривен.

Возобновившееся падение мировых цен на нефть параллельно с укреплением американского доллара к остальным ведущим мировым валютам ударили по российскому рублю, который за неделю опустился с 73,20 до 74,70 рублей за доллар. Лишь в пятницу рублю удалось частично компенсировать понесенные потери. Закрыли неделю на отметке 73,97 рубля за доллар – на 67 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подешевел на 3 копейки – с 3,62-3,64 до 3,59-3,61 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Следующая рабочая неделя будет сокращенной: всего 4 дня, включая рабочую субботу. Экспортеры рассчитывают, что уже со среды-четверга им начнут выплачивать компенсацию налога на добавленную стоимость, и до последнего будут тянуть с продажей валюты. В то же время импортеры, у которых будет появляться гривна, видя, что снижение курса доллара прекратилось, будут стремиться конвертировать гривну в валюту, что еще больше подстегнет спрос. Как следствие, рассчитывать на снижение доллара на следующей неделе не приходится. Курс безналичного доллара будет или оставаться на месте, или даже незначительно вырастет, в очередной раз вернувшись к отметке 26,90-27,00, но не превысит этих цифр. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,65-26,95 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро попытается продолжить снижение, хотя сделать это ему будет очень непросто. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вниз: 1,1620-1,1920 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,80 до 31,50 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе продолжит двигаться в коридоре 73-75 рублей за доллар, не оставляя попыток выйти из него. В случае, если цены на нефть продолжат снижаться, а американский доллар – расти к другим валютам, то рубль вполне может на короткое время выйти из диапазона вверх. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,55-3,67 гривны за 10 российских рублей.