Почему автомобильный аккумулятор чаще "умирает" летом

Почему-то считается, что автомобильный аккумулятор труднее всего заряжается зимой. Но нет – есть и другой сезон, когда батарея подвергается чрезмерным нагрузкам, сообщает 24 Канал.

В кругах автомобилистов и сервисменов принято считать, что основная нагрузка на АКБ – это большой ток. Имеются в виду ситуации, когда батареям приходится питать очень мощных потребителей. И в первую очередь речь идет о стартере, который вращает холодный двигатель, с холодным маслом в условиях забортной температуры ниже нуля.

Вообще на исправном автомобиле аккумулятор может прослужить 4 – 5 лет. Если есть желание продлить ресурс, надо принимать особые меры

Это действительно непростой режим, когда аккумулятор отдает большой ток (порядка 100 – 300 ампер в зависимости от модели автомобиля) в течение 3 – 5 секунд. Для многих моделей аккумуляторов такая работа близка к максимальным возможностям, поэтому даже после одной попытки пуска аккумулятору желательно дать "отдых" на 5 – 10 секунд, чтобы заряд частично самовосстановился. Но если в конце концов двигатель автомобиля запустится и машина тронется в поездку, АКБ получит заряд от генератора и никаких негативных последствий не будет.

По-другому выглядят летние угрозы для аккумулятора. Внешне как будто ничего не происходит: двигатель стартует с пол-оборота, обогрев кресел и окон не нужен, ночи короткие, поэтому и фары энергосистему сильно не нагружают...

Но летом главный враг аккумулятора – высокая температура. Она ускоряет все химические процессы в батарее, в том числе – и отрицательные. Например, сульфатация пластин, которая является прямым шагом к выходу АКБ из строя. Ведь в некоторых случаях температура под капотом достигает 100°С, а когда автомобиль после поездки запаркованный на солнце, в районе радиатора и выпускного коллектора бывает и 120°С. Да и штатные для движущегося автомобиля 60°С тоже мало полезны для свинцово-кислотного аккумулятора.

Летом температура под капотом автомобиля может достигать 100 градусов, это очень вредно для аккумулятора

Дело в том, что стартерным автомобильным аккумуляторам вредно долго оставаться в разряженном состоянии – именно поэтому и начинается процесс сульфатации. Между тем, летом пребывание аккумулятора в полуразряженном состоянии водитель не замечает, поскольку всегда теплый двигатель запускается буквально с пол-оборота и от батареи не требуется большой отдачи.

Кроме того, из-за высокой температуры нередко выкипает электролит и снижается его уровень в банках батареи. Это случается даже на автомобилях с исправным электрооборудованием.

Кроме того, летом есть и другие факторы, сокращающие жизнь АКБ:

Окисление клемм батареи с последующим нарушением контакта, ухудшением условий заряда и отдачи тока;

Глубокий разряд из-за длительного использования электроэнергии на отдыхе: громкая музыка на пляже, свет на стоянке до утра и тому подобное;

Ускоренный саморазряд из-за пыли и грязи на поверхности АКБ.

Словом, недаром продавцы аккумуляторов отмечают, что чем жарче лето, тем больше спрос на новые АКБ с приходом первых холодов.

Дополнительный чехол термос для аккумулятора – мероприятие, конечно, удивительное, но он дает эффект: АКБ нагревается меньше

Как беречь аккумулятор летом

Чтобы продлить жизнь аккумулятора, советуем в летний период чаще – хотя бы три-четыре раза в месяц контролировать напряжение на клеммах. На хорошо заряженном АКБ после ночной стоянки должно быть не менее 12,6 – 12,7 вольт. При заведенном двигателе правильное напряжение на клеммах батареи – в диапазоне 13,0 – 14,1 вольт.

Большее напряжение при работе мотора тоже может быть приемлемым – например, когда батарея посажена и генератор именно ее заряжает. Но если такой факт имеет место, стоит посетить консультацию электрика, чтобы точно все выяснить. Ведь постоянное высокое напряжение на клеммах АКБ приводит к выкипанию электролита и к ускоренному старению.

В жару аккумулятор больше "газует", кислотные осадки создают на поверхности АКБ пленку, которая вызывает саморазряд. Батарею надо очищать

Старайтесь также не оставлять машину на солнце в жаркие дни, особенно после поездок. Поскольку при высокой температуре агрегаты под капотом – и сама АКБ также – активно потеют жидкостями, чаще обтирайте аккумулятор чистой тряпкой. Следите также за состоянием клеммных штырей батареи: если вокруг них белый или зеленый налет, сами клеммы надо аккуратно зачистить от окиси.

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Стартерный аккумулятор – компонент, который как ни один другой зависит от условий работы и ухода за ним. Причем даже не на старом исправном автомобиле водитель может повлиять на долговечность АКБ. Поэтому если есть желание добавить вашей батарее год-другой жизни, время от времени следите за ее подзарядкой.