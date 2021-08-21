Растаможка евроблях: на какие автомобили не распространяются льготы

Украинцы не смогут растаможить свои автомобили на иностранных номерах по льготным ценам в рамках закона №1403-ІХ, если они были ввезены в страну в 2021 году. В этом случае придется платить полную стоимость растаможки, сообщает UBR.

Закон о временном упрощении налогообложения и таможенного оформления транспорта, который заработал 15 июня 2021 года, предусматривает новые выгодные условия для владельцев евроблях. Они будут действовать до середины ноября.

Обязательными условиями применения этого законодательства являются уплата добровольного взноса в размере 8500 грн и осуществление таможенного оформления автомобиля или его вывоз за пределы Украины.

При этом действуют такие условия только для транспорта, который был ввезен в Украину до 31 декабря 2020 года. Все авто, которые заехали позже, должны растаможиваться по полной стоимости.

По истечении льготного периода в 180 дней владельцев автомобилей на иностранных номерах начнут штрафовать на сумму до 170 тыс. грн в случае нарушения таможенных сроков ввоза. Альтернативой штрафу является конфискация автомобиля.