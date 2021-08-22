Врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья

Про вред и пользу кофе написаны сотни статей. Но некоторые врачи считают, что вреден не сам напиток, а его бездумное употребление. Поэтому важно помнить о правилах кофепития, сообщает РБК-Украина.

Речь, конечно, о натуральных зернах - никаких растворимых суррогатов, подчеркнула в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Своим пациентам я не запрещаю пить кофе. При условии, что они соблюдают меру и не имеют противопоказаний вроде генетической непереносимости, истощения надпочечников или синдрома хронической усталости. Люди с последним диагнозом используют кофе как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно.

Как нельзя пить кофе: правила от врача⠀