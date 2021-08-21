Какие европейские страны и когда запретят авто с ДВС

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания доживают свой век. Уже практически все европейские страны определились с окончательными датами, когда новые авто с ДВС перестанут продавать на их территории. Сайт выяснил подробности этого процесса, сообщает Autoconsulting.

Данные о том, как будет проходить электрификация автомобильной отрасли в европейских странах были собраны в докладе Европейской Ассоциации перевозчиков автомобилей ECG и аналитической компании Automotive from Ultima Media. Они охватывают период с 2021-го по 2035 год.

Когда же и какие европейские страны запретят продажи новых легковых авто с ДВС? И как их планы соотносятся с планами всего Европейского содружества, которое наметило этот запрет на 2035 год?

Самая передовая в этом смысле страна - Норвегия. Здесь все произойдет уже в 2025 году.

До 2030 года запрет вступит в силу в Австрии, Дании, Ирландия, Исландия, Италия, Нидерланды, Словения, Швеция.

Тут аналитики отмечают, что раннее восстановление Италии, вероятно, замедлится по мере перехода рынка на электромобили. Серьезность кризиса Covid и другие экономические препятствия привели к тому, что объем продаж автомобилей в Италии в 2020 году упал на 26,7%. Однако, данные продаж на начало 2021 года предполагают, что в 2021 году объемы вырастут на 24,2%. Хотя, в 2022 году восстановление замедлится до 5,1%. В связи с этим, вернуться к объемам 2019 года Италии удастся только в 2025-м. Низкий уровень продаж электромобилей в Италии означает, что для полного перехода на них потребуется время. В Италии также выше среднего уровень использования автомобилей, работающих на природном газе, для CV.

В Великобритании запрет начнет действовать в 2030-м, но с отсрочкой запрета продаж гибридов до 2035 г. У Великобритании, считают аналитики, долгая дорога к выздоровлению рынка после 30% -ного падения объемов в 2020 году. В 2021 году общие объемы восстановятся на 11,3%, и на 8,4% в 2022 году. Чтобы восстановиться до объемов 2019 года, британцам потребуется время до 2029 года. Дополнительную сложность создают торговые барьеры после брексита с ЕС. В то же вемя, Великобритания продемонстрировала твердое признание электромобилей, и поддерживает переход на электротранспорт. Рост населения и низкий уровень безработицы могут поддержать восстановление.

Во Франции и в Испании запрет начнет действовать с 2040 года. Быстрое распространение электромобилей сдерживается высоким уровнем безработицы во Франции.

После падения объемов продаж на 23,3% в 2020 году, они в 2021 году восстановятся на 4,7%, и на 7,3% в 2022 году. Поэтому, потребуется время после 2030 года, чтобы восстановиться до объемов, существовавших в 2019 году. Сильные стимулы к покупке электромобилей будут способствовать более быстрому их освоению. Этому будут также способствовать расширение сети зарядных станций и гранты. Сильный рост населения и ВВП, вероятно, будет сдерживаться высоким уровнем безработицы, ограничивающим траекторию спроса.

Болезненное восстановление и переходный период ждут Испанию. Испания сильно пострадала от нескольких волн кризиса. После падения в 2020 году объемов продаж новых автомобилей на 31,5%, общие объемы восстановятся здесь в 2021 году только на 12,6%. И на 12,5% в 2022 году. А восстановление до объемов 2019 года, произойдет здесь, по прогнозам, только к 2025-му. Низкие уровни продаж электромобилей (EV) в Испании потребуют более длительного перехода, включая высокий рост гибридов (HEV) и подзаряжаемых гибридов (PHEV). Ускорение может произойти в конце 2020-х годов. Экономический рост и рост населения должны стимулировать рост продаж, но безработица может оставаться долгосрочным тормозом.

А где же Германия? Нет - эту страну не пропустили. Просто здесь окончательное решение о точной дате запрета продаж новых авто с ДВС еще не принято. После падения продаж в 2020 году на 18,4%, общие объемы в 2021 году восстановятся только на 2%. В 2022 году - на 5,6%. А восстановление до объемов, существовавших в 2019 году, произойдет в Германии только к 2025 году. Спрос на электромобили и гибридные автомобили резко вырос здесь в 2020 году и в начале 2021 года. При этом, прогнозируется, что в 2021 году продажи чистых ДВС упадут до 65%. Германия пока не установила дату запрета ДВС, но решение ЕС подтолкнет немцев думать быстрее.

Пока еще не определились с точными датами Польша, Румыния и Финляндия. А также - прибалтийские государства и Греция.

В Норвегии, Швеции и Нидерландах уровень проникновения электромобилей выше среднего, в то время как в большинстве других стран ЕС, особенно в Восточной Европе, продажи электромобилей ниже среднего показателя по ЕС. Низкое проникновение электромобилей в Восточной Европе, казалось бы дает больше возможностей для роста. Но после падения объемов продаж в 2020 году на 21,2%, в 2021 году общие объемы восстановятся здесь на 11,1%. И на 3,6% в 2022 году. Поэтому, чтобы восстановиться до объемов 2019 года, Восточной Европе потребуется время до 2025 года. Неразвитая инфраструктура зарядки, вероятно, станет здесь серьезным препятствием для внедрения электромобилей в течение следующего десятилетия. Соответственно, HEV и PHEV должны будут заполнить пробел, прежде чем запреты на ДВС вступят в силу и здесь.

Электрификация транспорта ЕС столкнется с множеством проблем. Вот лишь некоторые из них:

• Спрос на литиевые батареи может превысить предложение, несмотря на огромные инвестиции и расширение заводов по производству аккумуляторов по всей Европе.

• Инфраструктура зарядки может с трудом поспевать за ростом электромобилей, особенно для устройств быстрой зарядки. Несмотря на значительные инвестиции и государственную поддержку, в настоящее время доступность зарядных устройств для автомобилей в Европе все еще очень низка.

• В какой-то момент правительства будут вынуждены отказаться от стимулов к покупке и использованию электромобилей, что может замедлить рост продаж электрокаров.

• Как только электромобили станут массовым явлением, текущие налоговые поступления на бензин/дизельное топливо придется чем-то заменить, включая дополнительные налоги на электромобили. Например, правительства Великобритании и некоторых стран ЕС заявили о своем намерении ввести дорожные сборы и/илиначать облагать налогом электроэнергию, используемую электромобилями.

• Технологический прогресс, такой как литий-серные батареи или твердотельные батареи, вероятно, вытеснит литий-ионные батареи и может еще больше усложнить общую комбинацию силовых агрегатов.

• В среднесрочной и долгосрочной перспективе автомобили на водородных топливных элементах (FCV), вероятно, будут единственным жизнеспособным вариантом для более крупных коммерческих и грузовых автомобилей. Но инфраструктуры для заправки их топливом еще не существует, хотя ЕС взял на себя обязательства по созданию водородных заправок через каждые 150 км трассы. Для электрокаров - зарядки должны быть на каждые 60 км трассы.

Напомним, что по актуальному на сегодня плану, к 2025 году выбросы СО2 в ЕС должны сократиться на 25% по сравнению с 2021 годом. К 2030 г - на 55%. К 2040-му - на 100%. Но это - не окончательный вариант европейского путевого листа. Документ «Fit for 55», принятый Еврокомиссий, должен быть ратифицирован 27 членами ЕС и Европейским парламентом в ноябре 2021 года. И он вполне может стать предметом компромиссов. Как для некоторых стран, так и для автопроизводителей.