Гендиректор трассы Формулы-1 найдена мертвой в своем доме

51-летняя Натали Майе, генеральный директор трассы Формулы-1 Спа-Франкоршам, была найдена мертвой в своем доме в Гуви, Бельгия, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Sun, со ссылкой на правоохранителей, Натали развлекалась в спальне со своей любовницей 53-летней Энн Лоуренс, когда их в одной кровати обнаружил муж чиновницы Франц Дюбуа.

Натали Майе. Источник: AVALON.RED

После этого Франц застрелил женщин, а затем покончил с собой.

Энн Лоуренс. Источник: hbvl.be

"Полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины в доме в Гуви, у всех трех были огнестрельные ранения. По нашей информации, мужчина добровольно использовал свое огнестрельное оружие, чтобы убить обеих женщин, включая свою жену, прежде чем покончить с собой" , – говорится в заявлении окружного прокурора.

Энн Лоуренс и место трагедии. Источник: The Sun

Натали стала боссом Спа-Франкоршам в 2016 году и руководила модернизацией трассы, на которой в 1925 году состоялся его первый Гран-при.

Натали Майе. Источник: The Sun

Дюбуа также был хорошо известен в мире автоспорта как владелец команды и как соучредитель серии VW Fun Cup.

Место происшествия. Источник: The Sun