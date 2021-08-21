На Луганщине грозятся закрыть рынки и магазины

В области наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, сообщает Зеркало недели.

Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Луганской области после Дня независимости намерены закрывать рынки и магазины. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОДА.

По его словам, за два дня превышен показатель уровня заболеваемости, который составил 76,0 (18.08) до 82,0 (19.08) Наибольший рост наблюдается в Лисичанский, Марковского, Станично-Луганской , Старобельский и Меловском территориальных общинах. Групповые случаи заболеваемости зарегистрировано на рынках, предприятиях и тому подобное.

"Заболеваемость распространяется областью достаточно быстро. Организуйте возможные варианты по вакцинации населения, выезды мобильных бригад по населенным пунктам, соблюдение карантина в общественных местах. Или будет другой вариант - блокада вашей территории и прежде, она будет экономической", - заявил Гайдай, обращаясь к главам территорий .

Также он дал поручение ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области усилить надзор за выполнением противоэпидемических требований на всех продовольственных рынках и в магазинах.

"После празднования Дня Независимости я лично буду ездить в каждую общину и посещать рынки и магазины. Если не будут соблюдены меры карантина и масочного режима, буду закрывать так же как и в прошлом году. В конце концов из этого мы получили только положительный результат", - добавил Сергей Гайдай .

Отметим, за последние сутки в Украине обнаружили более 1 700 новых больных ковидом.