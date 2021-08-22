Британский режиссер на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией

Терри Гиллиам перепутал Украину с Россией во время своего выступления на Одесском кинофестивале. Это произошло, когда известный 80-летний британский режиссер вышел на сцену, чтобы получить статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство, сообщает РБК-Украина.

Гиллиам восторженно отозвался о советском режиссере Эйзентштейне, который снял знаменитый фильм "Броненосец "Потемкин". Он подчеркнул, что рад побывать на Потемкинской лестнице.

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" , - обратился он к публике.

После чего его поправили, и напомнили, что Одесса - это территория Украины.

Британец сказал, что потерялся в разных мирах. После этого он поблагодарил Украину.

Он также записал видео, в котором еще раз поблагодарил Украину.

"Мне приятно побывать в Украине, особенно в Одессе" , - сказал он.

Автор: Роман Мирончук