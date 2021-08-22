Ирина Шейк и Канье Уэст разошлись
Многомесячный роман рэпера Канье Уэста и Ирины Шейк завершился. Инсайдеры сообщили, что их отношения никогда не были серьезными. Звезды остались друзьями, сообщает 24 Канал.
Известный американский рэпер и российская модель Ирина Шейк столкнулись с трудностями в отношениях еще несколько недель назад. Однако теперь стало известно, что они окончательно разорвали романтические отношения.
По словам источников, близких к экс-паре, роман Ирины и Канье "никогда не был чем-то серьезным". Они просто любили проводить время вместе.
"Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это его основная цель. У него нет времени на свидание. Однако он считает Ирину потрясающей,", – рассказал инсайдер.
Издание также сообщило, что звезды остались друзьями.
Что известно о романе Канье Уэста и Ирины Шейк
- В начале июня исполнитель решил отпраздновать день рождения за границей. Он отправился во Францию, пригласив на отдых российскую модель. Папарацци подловили пару возле гостиницы.
- С отдыха Ирина и Канье вернулись частным самолетом. Тогда поговаривали, что звезды встречаются уже несколько месяцев, а их чувства взаимны.
- Интересно, что бывшая Веста Ким Кардашян знала об отношениях бывшего мужа и Ирины Шейк еще до того, как об этом стало известно в прессе. Она хорошо отнеслась к их роману. Бывшая модель Брэдли Купер также не был против ее новых отношений, потому что хочет видеть Ирину только счастливой.
- В июле стало известно, что Ирина Шейк больше не хочет развивать отношения с Канье Уэстом. Ей не нравилось то, что журналисты распускают о паре слухи.