Ирина Шейк и Канье Уэст разошлись

Многомесячный роман рэпера Канье Уэста и Ирины Шейк завершился. Инсайдеры сообщили, что их отношения никогда не были серьезными. Звезды остались друзьями, сообщает 24 Канал.

Известный американский рэпер и российская модель Ирина Шейк столкнулись с трудностями в отношениях еще несколько недель назад. Однако теперь стало известно, что они окончательно разорвали романтические отношения.

По словам источников, близких к экс-паре, роман Ирины и Канье "никогда не был чем-то серьезным". Они просто любили проводить время вместе.

"Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это его основная цель. У него нет времени на свидание. Однако он считает Ирину потрясающей," , – рассказал инсайдер.

Издание также сообщило, что звезды остались друзьями.

Что известно о романе Канье Уэста и Ирины Шейк