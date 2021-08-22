Умер украинец-гигант из Книги Рекордов Гиннесса

Умер американский актер и самый высокий человек в мире украинского происхождения Игорь Вовковинский. Мужчина умер в возрасте 38 лет, сообщает Обозреватель.

О кончине знаменитости сообщила мама Вовковинского на странице в Facebook. Причиной смерти самого высокого человека в мире стала болезнь сердца. Он умер в одной из американских больниц.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин была: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и детки. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине" , – написала в соцсети женщина.

Умер Игорь Вовковинский в возрасте 38 лет. Источник: Instagram Игоря Вовковинского

Игорь Вовковинский переехал в США для лечения из-за болезни, которая поражает гипофиз. Источник: Instagram Игоря Вовковинского

В 2010 году он был признан самым высоким жителем США – 234,5 сантиметров, а позже его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Мировая слава к Игорю пришла после того, как он выносил украинскую певицу Злату Огневич на конкурсе Евровидение 2013. Мужчина в образе великана-викинга нес артистку на сцену.

Игорь Вовковинский в образе великана-викинга. Источник: скриншот с видео

Игорь также успел сняться в фильмах: "Шоу доктора Оз" (2010), "Безбрачная неделя" (2011).

Игорь Вовковинский родился в Виннице. Источник: Instagram Игоря Вовковинского